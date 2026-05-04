Zelenski pide ante los líderes europeos «una voz común europea» para negociar con Rusia

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Ereván, 4 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes ante el pleno de la Comunidad Política Europea que se celebra en Ereván que el continente debe encontrar «una voz común» para negociar en sus términos un final de la guerra con Rusia.

«Sería bueno desarrollar una voz común europea para las conversaciones con los rusos», afirmó Zelenski en su discurso ante los más de cuarenta dirigentes europeos presentes.

El presidente ucraniano insistió en que Europa debe estar representada en las negociaciones con Rusia que impulsa EE.UU. para poner fin al conflicto que comenzó hace más de cuatro años con la invasión a gran escala de Ucrania.

Zelenski dijo asimismo que es necesario encontrar «un formato diplomático práctico» para impulsar de nuevo las negociaciones directas con los rusos mediadas con EE.UU.

Esas negociaciones empezaron a principios de este año pero quedaron interrumpidas desde que el 28 de febrero empezara la guerra de estadounidenses e israelíes contra Irán.

En su discurso, Zelenski advirtió de las consecuencias políticas y para la estabilidad energética que puede tener la continuación de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, y pidió unidad entre Europa y Canadá, cuyo primer ministro, Mark Carney, participa junto con los líderes europeos en la cumbre de Ereván para responder a esos retos.

«Debemos presionar también para (lograr) una solución a largo plazo tanto para el estrecho de Ormuz como para el pueblo de Irán», dijo Zelenski.

El presidente ucraniano reivindicó también los llamados ‘Acuerdos de Drones’ que Kiev prepara con varios de sus socios europeos como una forma de avanzar en la seguridad conjunta del continente, e hizo un llamamiento a que Europa produzca todo lo que necesita para garantizar su defensa de amenazas exteriores.

Zelenski aplaudió que Europa haya aprobado un nuevo paquete de sanciones a Rusia y pidió seguir por este camino para forzar al Kremlin a negociar de buena fe el final de la guerra.

Según el presidente ucraniano, la posibilidad de que el Kremlin celebre por primera vez en lustros su desfile de conmemoración de la victoria soviética sobre los nazis el próximo sábado, 9 de mayo, sin tanques, misiles y otros tipos de equipamiento militar habituales en este acto anual constituye una prueba de la debilidad rusa.

El líder de Kiev dijo que el presidente ruso, Vladímir Putin, deberá decidir este verano si expande su esfuerzo de guerra o apuesta finalmente por la vía diplomática para poner fin al conflicto. EFE

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