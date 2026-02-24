Zelenski pide más defensas antiaéreas y reparar la red energética para el próximo invierno

Kiev, 24 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa que sus aliados suministren más defensas antiaéreas y ayuden a reparar el sistema energético ucraniano, maltrecho por los ataques rusos, de cara al próximo invierno, en caso de prolongarse la guerra.

«Espero que terminemos esta guerra, pero tenemos que pensar de todas forma en el próximo invierno. Necesitamos pasos rápidos», afirmó durante una reunión por videoconferencia de líderes y ministros de la conocida como ‘Coalición de Voluntarios’ en Kiev.

«Rusia ataca a nuestros civiles, nuestra energía. Tuvimos un invierno terrible», afirmó el presidente, que señaló que sin la ayuda de los socios de Ucrania y la resiliencia de la población, no habría sido posible «sobrevivir.

Además de ayuda para reparar lo antes posible el sistema energético, Zelenski solicitó más defensas antiaéreas, en concreto de EE. UU., de quien reclamó «una segunda y una tercera parte», financiada a través del mecanismo conocido como PURL por los países europeos, tras llegar parte de un primer paquete.

«No puedo compartir todos los detalles, pero la mitad del paquete está aquí, llegó hace dos días», afirmó el presidente, que dijo contar con la continuación del programa.

Este lunes, en una entrevista en la primera cadena de televisión pública ARD, Zelenski ya había lamentado que en el 80 % del país no hay cobertura de sistemas Patriot.

«No diré donde se encuentran los sistemas Patriot, pero en el 80 % de nuestro territorio no hay esos sistemas contra misiles balísticos», señaló entonces.

En su intervención ante la ‘Coalición de Voluntarios’, Zelenski también pidió el apoyo de los líderes europeos para lograr la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que fue bloqueado el lunes por Hungría y Eslovaquia, y puso énfasis en las medidas para frenar los movimientos de la conocida como flota fantasma rusa.

También abogó por avanzar hacia el desembolso de la primera parte del crédito especial de 90.000 millones de euros. «Fue una decisión genial, pero necesitamos el dinero aquí en Ucrania» señaló.

Finalmente, aludió a la importancia de que se permita a Europa implicarse «lo máximo posible» en las negociaciones de paz con Rusia mediadas por Estados Unidos, que según dijo Zelenski está previsto que se reanuden en Ginebra esta misma semana o durante los próximos 10 días.

«Necesitamos paz, pero tenemos que prepararnos para todo tipo de desafíos», remachó. EFE

cph-mg/cae/lss

