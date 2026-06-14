Zelenski pide medidas legales que permitan confiscar petróleo de la ‘flota fantasma’ rusa

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Berlín, 14 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, exigió este domingo medidas legales que permitan confiscar el petróleo que transportan los barcos de la ‘flota fantasma ‘ rusa con la que Moscú elude las sanciones a las exportaciones, al agradecer a Reino Unido la interceptación este domingo de un petrolero ruso cuando atravesaba el Canal der la Mancha.

«Europa necesita urgentemente adoptar medidas legislativas que permitan no sólo la detención de petroleros y restricciones a los envíos de petróleo, sino también la confiscación del crudo que transportan. Sin duda, esto ayudará a acercar la paz», escribió en un mensaje en X.

Afirmó que «fue la arrogancia de Rusia, alimentada por los elevados ingresos del petróleo y el gas, la que allanó el camino para esta guerra» y subrayó, en este sentido, que «cada decisión de los socios que prive a Rusia de ingresos también limita la propia guerra».

Zelenski agradeció a Reino Unido por haber dado «este importante paso contra la flota petrolera rusa» y al primer ministro, Keir Starmer, y a todos los británicos «por esta firmeza basada en principios». EFE

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