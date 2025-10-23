Zelenski pide presión sobre Rusia para que negocie y dice desconocer plan de paz europeo

Bruselas, 23 oct (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este jueves que ejercer más presión sobre Rusia conseguirá que Moscú se siente a hablar sobre el fin de la guerra y también dijo desconocer un posible plan de paz europeo.

«Más presión sobre Rusia y se sentarán y hablarán; y creo que ese es el plan», declaró en una rueda de prensa tras intervenir en la cumbre de líderes de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas. EFE

