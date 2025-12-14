Zelenski pide resultados en negociaciones en Berlín, donde se verá con emisarios de Trump

Berlín, 14 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, consideró este domingo vital que las negociaciones sobre el plan de paz que tendrán lugar en Berlín arrojen resultados, tras confirmar que se reunirá en la capital alemana con emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Los próximos días estarán llenos de diplomacia. Es de vital importancia que esta dé resultados. Cuento con el apoyo de nuestros socios», señaló en un mensaje en sus redes sociales, en el que dio las gracias a «todos los que están ayudando».

«Ucrania necesita una paz en términos dignos, y estamos dispuestos a trabajar de la manera más constructiva posible», añadió Zelenski, tras denunciar que Rusia lanzó esta semana más de 1.500 drones suicidas, casi 900 bombas aéreas guiadas y 46 misiles de diferente tipo contra el país.

El mandatario dijo en su tradicional discurso a la nación que está preparando reuniones con la parte estadounidense y los socios europeos en Berlín.

«Lo más importante es que me reuniré con enviados del presidente Trump, y también habrá encuentros con nuestros socios europeos, con muchos líderes, en relación a (…) un acuerdo político para poner fin a la guerra», indicó.

Según medios estadounidenses como ‘Axios’ y ‘The Wall Street Journal’, Trump ha enviado ya para este fin de semana a Berlín a Steve Witkoff, que negocia el plan de paz con Ucrania y Rusia, así como a su yerno, Jared Kushner, que también está implicado en las conversaciones.

Antes de una cumbre convocada para el lunes por la tarde por el canciller alemán, Friedrich Merz, con numerosos líderes europeos, de las instituciones comunitarias y de la OTAN, en la capital germana se reunirán asesores de política exterior, entre ellos de Washington y Kiev.

«La oportunidad es considerable en este momento y es relevante para cada una de nuestras ciudades, para cada comunidad ucraniana. Estamos trabajando para que la paz para Ucrania sea digna y para asegurar una garantía, sobre todo, de que Rusia no regresará a Ucrania para una tercera invasión», señaló Zelenski en referencia al conflicto armado en el Donbás que comenzó en 2014 y la guerra de gran alcance que Moscú lanzó contra el país en febrero de 2022.

Según ‘Axios’, la Administración Trump estaría dispuesta a dar a Ucrania a cambio de que ceda territorios a Rusia una garantía basada en el Artículo 5 de la OTAN de defensa mutua, que sería aprobada por el Congreso y tendría carácter legalmente vinculante.

De acuerdo con Zelenski, se negocian actualmente tres documentos: el plan de paz de 20 puntos que tratan los asesores de política exterior y de seguridad nacional de Kiev, Europa y Washington; las garantías de seguridad para Ucrania que se trabajan en Alemania; y asuntos económicos, la reconstrucción e inversiones, que se abordan en EE.UU.

El presidente ucraniano dijo el jueves que EE.UU. quiere alcanzar un «entendimiento completo» sobre el plan antes de Navidad, pero el Kremlin ya ha dicho que no acepta las modificaciones introducidas por Europa y Kiev en el borrador inicial de 28 puntos de Trump.

Según Zelenski, los temas clave todavía no resueltos en el plan de paz tienen que ver con la cesión del territorio de Donetsk que exige Rusia y el control de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por las tropas rusas.

El mandatario sostuvo que podría celebrarse un referéndum sobre un acuerdo de paz que incluyera la cesión de territorio, algo que Washington ve como un progreso, si bien Rusia sigue insistiendo en que debe controlar todo el territorio de la región del Donbás (Lugansk y Donetsk). EFE

