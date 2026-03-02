Zelenski pide reunión con Rusia y EE. UU. en Suiza o Turquía si no es posible en Abu Dabi

1 minuto

Kiev, 2 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, propuso este lunes que la reunión a tres bandas entre ucranianos, rusos y estadounidenses prevista para esta semana se celebre en Turquía o Suiza si no es posible que tenga lugar como estaba planeado en la capital de los Emiratos Árabes, Abu Dabi.

Esta ciudad ha sido en las últimas horas objetivo de los ataques iraníes en represalia por los bombardeos de EE. UU. e Israel a la República Islámica.

En un mensaje de voz enviado al grupo de periodistas que cubre la actualidad ucraniana, Zelenski explicó que estaba programado que la reunión se produjese entre los días 5 y 8 de marzo, y que probablemente tenga lugar los días 5 y 6.

El presidente ucraniano agregó que nadie le ha comunicado cambios por el momento pese al estallido de la guerra en Oriente Medio.

Sobre el contenido de las negociaciones, en las que el principal punto de discordia sigue siendo el reparto de Donetsk, en el este de Ucrania, Zelenski dijo a pregunta de un periodista que Kiev no se plantea ceder el territorio que aún controla en esta región a cambio de las zonas de Ucrania junto a la frontera con Rusia que Moscú ocupa en las regiones de Sumi y Járkov, en el noreste de Ucrania.

Zelenski dijo que Donetsk – donde Ucrania sigue controlando más de un 20 % del territorio- no puede compararse con las “pequeñas” franjas de terreno ocupadas por Rusia en Sumi y en Járkov. EFE

