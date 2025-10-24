Zelenski pide sancionar a todas las petroleras y refinerías rusas y a su ‘flota fantasma’

1 minuto

Londres, 24 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este viernes a sus aliados sancionar a todas las petroleras rusas, las refinerías y terminales logísticas y la ‘flota fantasma’ de Rusia que transporta el crudo y otros combustibles.

Zelenski agradeció a Estados Unidos que penalizara a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, así como las sanciones de la Unión Europea, pero señaló que hay que ir más allá a fin de socavar la financiación de la guerra.

El presidente hizo estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer, al término de una reunión presencial y telemática de la Coalición de Voluntarios, formada por una treintena de países, sobre todo europeos, aliados de Kiev. EFE

jm/rf