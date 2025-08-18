Zelenski pide una paz duradera y no algo que le sirva a Putin para iniciar un nuevo ataque
Berlín, 18 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que una paz para Ucrania debe ser duradera y no un acuerdo que le sirva al líder ruso Vladimir Putin para lanzar un nuevo ataque, como ocurrió en 2014 tras la ocupación de Crimea y de parte del Donbas cuando ucrania se vio forzada a ceder temporalmente parte de su territorio.
«Todos compartimos el firme deseo de poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable. Y la paz debe ser duradera. No como hace años, cuando Ucrania se vio obligada a ceder Crimea y parte de nuestro Este —parte del Donbás— y Putin simplemente lo utilizó como trampolín para un nuevo ataque», dijo Zelenski en su cuenta de twitter tras su llegada a Washington para reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump. EFE
rz/lab