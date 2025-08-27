Zelenski pide una reunión a nivel de líderes para avanzar hacia las garantías de seguridad

2 minutos

Berlín, 27 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que ha llegado el momento de que se celebre una reunión a nivel de líderes para concretar la arquitectura de las garantías de seguridad que, según se está debatiendo, recibirá Ucrania si logra alcanzar un acuerdo de paz con Rusia.

«Es el momento de organizar un formato para las conversaciones de los líderes para determinar los acentos clave y los plazos», declaró en Telegram, al informar de una conversación telefónica con el presidente finlandés, Alexander Stubb, y tras señalar que «la definición de los detalles se está acelerando».

El presidente recordó que en los preparativos de unas «garantías de seguridad fuertes y multilaterales» para Ucrania están implicados los europeos, los estadounidenses y otros socios de la denominada Coalición de Voluntarios y que ya se han producido reuniones a diversos niveles, incluidos mandos militares, ministros de Defensa y asesores de seguridad.

Por otro lado, hizo hincapié en el papel de Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se encontrase este mes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y propusiera un encuentro con Zelenski para abrir unas negociaciones de paz.

«Por desgracia ahora los rusos están enviando señales negativas sobre los encuentros y sobre la evolución posterior de los acontecimientos. Los ataques contra nuestras ciudades y pueblos continúan. Cada día hay nuevas víctimas», lamentó el presidente.

Por ello, reiteró su llamamiento a Washington a ejercer presión para obligar a Rusia a «dar pasos hacia una diplomacia real».EFE

