The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski pide una reunión a nivel de líderes para avanzar hacia las garantías de seguridad

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 27 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que ha llegado el momento de que se celebre una reunión a nivel de líderes para concretar la arquitectura de las garantías de seguridad que, según se está debatiendo, recibirá Ucrania si logra alcanzar un acuerdo de paz con Rusia.

«Es el momento de organizar un formato para las conversaciones de los líderes para determinar los acentos clave y los plazos», declaró en Telegram, al informar de una conversación telefónica con el presidente finlandés, Alexander Stubb, y tras señalar que «la definición de los detalles se está acelerando».

El presidente recordó que en los preparativos de unas «garantías de seguridad fuertes y multilaterales» para Ucrania están implicados los europeos, los estadounidenses y otros socios de la denominada Coalición de Voluntarios y que ya se han producido reuniones a diversos niveles, incluidos mandos militares, ministros de Defensa y asesores de seguridad.

Por otro lado, hizo hincapié en el papel de Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se encontrase este mes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y propusiera un encuentro con Zelenski para abrir unas negociaciones de paz.

«Por desgracia ahora los rusos están enviando señales negativas sobre los encuentros y sobre la evolución posterior de los acontecimientos. Los ataques contra nuestras ciudades y pueblos continúan. Cada día hay nuevas víctimas», lamentó el presidente.

Por ello, reiteró su llamamiento a Washington a ejercer presión para obligar a Rusia a «dar pasos hacia una diplomacia real».EFE

cph/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR