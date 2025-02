Zelenski pospone su visita a Arabia Saudí para que no coincida con contactos EEUU-Rusia

Ankara, 18 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este martes que ha aplazado una visita que tenía previsto realizar de forma inminente a Arabia Saudí por su cercanía con la reunión que mantuvieron hoy en Riad el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

“Hemos recibido la información por los medios. No sé quién se quedará (en Riad), quién irá, o quién va a dónde. Nosotros somos absolutamente claros, abiertos. Yo no quiero coincidir. Y por eso no iré a Arabia Saudí”, dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan en Ankara.

El presidente ucraniano volvió a mostrar su malestar por no haber sido informado por EEUU de que se iba a celebrar la reunión con los rusos, e insistió en que “no pueden tomarse decisiones sin Ucrania sobre cómo terminar la guerra en Ucrania”.

Zelenski dijo que ha informado a los saudíes de que no viajará esta semana al país -al que había sido invitado por Riad para una visita de carácter bilateral sin relación con las negociaciones- y agregó que el viaje se aplazará hasta el 10 de marzo. EFE

