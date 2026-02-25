Zelenski prevé para principios de marzo la próxima reunión Ucrania-Rusia-EE.UU.
Kiev, 25 feb (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, prevé que la próxima reunión trilateral entre ucranianos, rusos y estadounidenses para buscar un final negociado de la guerra tenga lugar a principios del mes de marzo.
«Será a nuestro modo de ver a principios de marzo», dijo el propio Zelenski en un mensaje de voz enviado al grupo de periodistas que cubren la actualidad ucraniana, que en un principio esperaba que la próxima ronda de contactos tuviera lugar este mismo mes. EFE
