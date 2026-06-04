Zelenski propone a Putin una reunión cara a cara

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propuso el jueves una reunión a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en una carta abierta en la que también ofrece un «alto el fuego total» mientras se negocia el fin de la guerra.

Las negociaciones para poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial están estancadas.

Ucrania ataca regularmente a Rusia y los territorios ocupados por Moscú en represalia por bombardeos diarios rusos desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala en febrero de 2022.

– «Propongo una reunión» –

«Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre usted y nosotros. Propongo una reunión», escribió Zelenski en la inusual carta.

Kiev está «dispuesta a un alto el fuego total mientras duren las negociaciones», añadió horas antes de que Putin pronuncie un discurso en un importante foro de inversión de San Petersburgo, conocido como el «Davos ruso».

En declaraciones a un grupo de periodistas extranjeros en su ciudad natal Putin afirmó este jueves estar siempre dispuesto a negociar con Kiev una salida a la guerra, sobre la base de lo hablado «durante el encuentro con el presidente (estadounidense Donald) Trump» en Anchorage en agosto de 2025.

Moscú exige a Kiev concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada completa de la región de Donetsk que forma parte del Donbás.

El gobierno ucraniano se niega por considerarlo una capitulación.

Un acuerdo no excluye, según Putin, que Moscú controle completamente el Donbás, cuenca minera en el este de Ucrania que hoy en día está parcialmente bajo control ruso.

«Lo uno no excluye lo otro», afirmó a los periodistas.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó el miércoles que «ninguna de las dos partes ha estado dispuesta a hacer las concesiones necesarias para restablecer la paz, en particular del lado ruso».

Donald Trump volvió a la Casa Blanca diciendo que acabaría con la guerra en poco tiempo, pero desde que estalló un conflicto bélico en Oriente Medio tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel como Irán tiene otro frente abierto.

«Está claro que la administración estadounidense se ve obligada a centrar su atención en este asunto y a abordarlo antes que cualquier otro», estimó Putin este jueves.

En el terreno siguen los combates.

El dirigente ruso aseguró que las tropas de Moscú avanzan «en todo el frente».

Un análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) muestra sin embargo que Ucrania ha recuperado a los rusos unos 282 km² en mayo, reduciendo por segundo mes consecutivo la zona de su territorio controlada por Moscú.

Desde finales de 2023 hasta hace unos meses los rusos ganaban terreno.

Con todo, pese al retroceso de las fuerzas de Moscú, hay militares rusos infiltrados en la mayoría de las zonas donde Ucrania ha recuperado terreno.

– Reforzar la defensa antiaérea –

Y Putin prevé reforzar el sistema de defensa antiaéreo.

«Rusia tiene un sistema de defensa antiaérea. Sí, debemos mejorarlo. Sí, debemos reforzarlo. Y lo haremos», afirmó un día después de un ataque con drones contra sitios energéticos y militares en San Petersburgo.

Putin no descartó extender el uso del misil balístico hipersónico ruso Oreshnik para apuntar a ciudades ucranianas.

El dirigente ruso repitió que este misil, ya utilizado tres veces contra Ucrania, es capaz de llevar ojivas nucleares.

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