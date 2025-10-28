Zelenski quiere lanzar en noviembre el programa de exportación de armas ucranianas

1 minuto

Berlín, 28 oct (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este martes que quiere que en noviembre se lance el programa para la exportación de armas ucranianas, algo para lo que pidió a su ministro de Defensa, Denis Shmigal, la puesta en marcha de medidas de producción y suministro de drones.

«El programa para el control de la exportación debe lanzarse el próximo mes», señaló Zelenski en un mensaje de su cuenta en Telegram tras reunirse con los miembros del gabinete del Gobierno.

«El ministro de Defensa debe asegurar la plena implementación de las tareas para la producción y suministro de drones para el final del año», abundó el jefe de Estado ucraniano, al hacer alusión a Shmigal.

En particular, Zelenski aludió a sistemas como drones de vista en primera persona (FPV, por sus siglas en inglés), drones interceptores y para ataques en profundidad.

También en dirección del titular de Defensa, Zelenski dijo que «para el final del año», Ucrania debe «alcanzar la figura de +50 % de armas ucranianas en la defensa» del país ante la invasión rusa.

El pasado septiembre, Zelenski informó de que la venta de armas de Ucrania, país que ha desarrollado sus propios sistemas de defensa, en particular drones, que interesan a otras naciones, debía servir para ayudar en la financiación del esfuerzo de guerra ucraniano, en concreto de aquellas armas que más necesitan las Fuerzas Armadas. EFE

