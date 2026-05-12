Zelenski recibe a Armengol: “Compartimos la idea de que Europa debe ser autosuficiente”

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Kiev, 12 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este lunes en Kiev a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, con quien coincidió en la necesidad de avanzar hacia la autosuficiencia de Europa en materia de defensa.

“Compartimos la idea de que Europa debe ser autosuficiente a la hora de proteger su espacio aéreo de misiles balísticos, drones y otras amenazas”, escribió Zelenski en X tras recibir a Armengol.

El presidente ucraniano explicó que abordó con la primera autoridad del Congreso español la cooperación en materia de defensa entre Ucrania y España, los pasos que se están dando en Europa para la creación de un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania y los esfuerzos para lograr el retorno de los niños ucranianos de territorios ocupados por Rusia.

Zelenski agradeció “al Parlamento, al Gobierno y a todo el pueblo español” el apoyo a Ucrania desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa, especialmente la asistencia militar y humanitaria prestadas por España.

“Esto es lo que nos ayuda de verdad a defendernos contra la agresión rusa”, concluyó Zelenski su mensaje. EFE

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