Zelenski recibe a líder opositora de Bielorrusia y anuncia reunión internacional en Kiev

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Kiev, 26 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este martes en Kiev a la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, y anunció que representantes de 24 países reunidos en Kiev han expresado su apoyo a la aspiración del pueblo bielorruso de «liberarse de la interferencia rusa».

«Hoy en Kiev tiene lugar una cumbre que ha reunido a 24 países, sobre todo de Europa. Todos nuestros vecinos europeos están representados: Polonia, Eslovaquia, Hungría, Moldavia, Rumanía y Bielorrusia», escribió en su cuenta de la red social X Zelenski tras reunirse con Tijanóvskaya y sus colaboradores.

El presidente ucraniano no dio más detalles sobre el nivel al que están representados los países ni dijo si la agenda de la reunión va más allá de la situación en Bielorrusia.

Zelenski insistió, en la línea de varias de sus declaraciones de días pasados, en que «Rusia está intentando arrastrar a Bielorrusia» a implicarse de manera más activa en la guerra contra Ucrania, y explicó que habló con Tijanóvskaya de las perspectivas para restablecer las relaciones entre ambos países con el establecimiento de un Gobierno no alineado con Moscú en Minsk.

«Ucrania nunca ha sido una amenaza para Bielorrusia. Y les estamos agradecidos a los bielorrusos que apoyan a Ucrania», dijo también Zelenski.

Tijanóvskaya empezó el lunes su primera visita a Ucrania desde el comienzo de la guerra en un contexto marcado por las advertencias lanzadas la semana pasada por Zelenski sobre las supuestas presiones que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, estaría recibiendo del Kremlin para que implique a su país de forma más directa en la agresión militar rusa a Ucrania.

El Ejército ucraniano ha reforzado en los últimos días toda su frontera con Bielorrusia en previsión de un posible ataque desde territorio bielorruso, donde la semana pasada tuvieron lugar ejercicios militares conjuntos entre los Ejércitos de Rusia y Bielorrusia con armamento capaz de portar munición nuclear.

Bielorrusia permitió al Ejército ruso invadir el norte de Ucrania desde su territorio al comienzo de la guerra, pero sus militares no han participado por el momento en acciones hostiles contra Ucrania.

Zelenski ha dicho que Ucrania está lista para responder si esto ocurre. EFE

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