Zelenski recibe al presidente del Consejo Europeo en Úzhgorod, en la Ucrania occidental

Kiev, 5 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió hoy en la localidad de Úzhgorod, situada en el oeste de Ucrania, con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que participará este viernes en el Congreso de Autoridades Regionales que se celebrará en esa ciudad, según informa la agencia pública ucraniana de noticias, Ukrinform.

Zelenski calificó su encuentro con Costa de “muy productivo” y explicó que ambos abordaron los resultados de la reunión celebrada el jueves en París por los países de la llamada Coalición de Voluntarios, que agrupa a una treintena de gobiernos dispuestos a contribuir a las garantías de seguridad que Ucrania podría recibir después de la guerra con Rusia.

En Úzhgorod -que está situada junto a las fronteras de Ucrania con Hungría y Eslovaquia- también estará presente el primer ministro eslovaco, Robert Fico, que abordará con Zelenski los ataques recientes del Ejército ucraniano al oleoducto por el que Bratislava y Budapest importan petróleo de Rusia.

Tanto Fico como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, han criticado duramente esos ataques y han pedido a la UE que tome cartas en el asunto en defensa de los intereses de los dos países de la UE.

Zelenski celebró el jueves desde París que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reprochara en la llamada telefónica que mantuvo con la Coalición de Voluntarios que algunos países europeos como Hungría y Eslovaquia sigan apostando por el petróleo ruso para cubrir sus necesidades en este capítulo. EFE

