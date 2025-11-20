Zelenski recibe circunspecto el nuevo plan de paz de EE.UU. y lo negociará con Trump

4 minutos

(Actualiza con la reunión entre Zelenski y Driscoll)

Kiev, 20 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este jueves con cautela el nuevo plan de paz delineado por la Casa Blanca y el Kremlin sin contar con Kiev y anunció que espera hablar en los próximos días con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el contenido del documento, que según las informaciones que han trascendido traspasa varias líneas rojas de los ucranianos.

La entrega del plan a Zelenski fue anunciada durante la tarde el jueves en un texto publicado por la presidencia ucraniana en sus cuentas de X y Telegram.

Más tarde, el presidente ucraniano dio cuenta de su encuentro con el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, que le trasladó el plan tras llegar a Kiev la víspera, en lo que supone la visita de más alto nivel que hacen al país unos representantes del Pentágono desde la llegada al poder de Trump.

Los dos «abordaron opciones para alcanzar una paz real, así como nuevos impulsos para la diplomacia», informó Zelenski.

«Nuestros equipos -de Ucrania y Estados Unidos- trabajarán en las provisiones del plan para poner fin a la guerra. Estamos dispuestos para un trabajo constructivo, sincero y veloz», agregó.

Sin valoraciones del plan

La presidencia ucraniana no valoró el contenido del borrador recibido y se limitó a señalar al respecto que, “según la evaluación estadounidense”, el plan “puede ayudar a revitalizar” el proceso diplomático liderado por Washington para poner fin a la guerra.

El texto tampoco mencionó en ningún momento a Rusia.

“En los próximos días, el presidente de Ucrania espera hablar con el presidente Trump de las oportunidades diplomáticas existentes y de los puntos clave requeridos para lograr la paz”, dice en uno de sus pasajes.

“Estamos listos ahora, igual que antes, para trabajar de forma constructiva con la parte estadounidense y con nuestros socios en Europa y en el mundo para que el resultado sea la paz”, añade la nota.

Renuncia a Donetsk y reducción del Ejército

Según las informaciones que han trascendido del documento acordado entre los emisarios de la Casa Blanca y el Kremlin, Steve Witkoff y Kiril Dmitriev, este nuevo plan de paz prevé que Ucrania se retire del territorio que aún controla en su región de Donetsk y que reduzca tras la guerra el número de soldados y sus capacidades defensivas, al considerar Rusia que el Ejército ucraniano en su forma actual supondría una amenaza inaceptable para su seguridad.

Ucrania controla actualmente un cuarto de la región de Donetsk, donde las fuerzas rusas llevan más de dos años ganando terreno lentamente a costa de un número muy alto de bajas.

Desde que con la llegada a la Casa Blanca de Trump se retomaran los contactos entre ambos bandos para negociar el fin de la guerra, Kiev ha dejado claro que no aceptará ceder el control de ningún territorio que no haya perdido en el campo de batalla.

Los ucranianos también insisten en la necesidad de contar con un Ejército fuerte capaz de evitar una nueva invasión rusa como la que empezó esta guerra, en febrero de 2022, por lo que es poco probable que Zelenski acepte la posibilidad de reducir su personal militar y sus capacidades ofensivas como habrían planteado Moscú y Washington en su plan de paz.

Un momento delicado para Ucrania

Esta nueva iniciativa, diseñada por la Casa Blanca a espaldas de uno de los dos bandos, llega en un momento particularmente delicado para Ucrania.

Debido en parte a las carencias de personal del Ejército ucraniano, Rusia ha conseguido en los últimos días en el frente de Zaporiyia del sureste de Ucrania uno de los mayores avances de los dos últimos años de guerra.

Ucrania está además a punto de perder los bastiones de Kúpiansk y Pokrovsk, dos de las ciudades más importantes en el punto de mira ruso en las regiones de Járkov y Donetsk.

En el plano político, Ucrania vive desde el lunes de la semana pasada su peor crisis desde el comienzo de la guerra.

La misma agencia anticorrupción a la que Zelenski quiso despojar de su independencia en julio expuso una trama de corrupción dirigida supuestamente por un antiguo socio empresarial del propio presidente y en la que habría implicados varios ministros. EFE

mg/cph/av

(vídeo)