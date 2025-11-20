Zelenski recibe oficialmente el nuevo plan de paz de Trump, dice su oficina

1 minuto

Kiev, 20 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió este jueves oficialmente el borrador del nuevo plan de paz de EE.UU., que espera poder abordar en los próximos días con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó su oficina.

«El presidente de Ucrania ha recibido oficialmente de la parte estadounidense un borrador de plan que, según la evaluación de la parte estadounidense, puede ayudar a revitalizar la diplomacia», informó la Oficina del Presidente de Ucrania en su cuenta oficial de la aplicación Telegram. EFE

mg/cae/rf