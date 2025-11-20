Zelenski recibe oficialmente el nuevo plan de paz de Trump, dice su oficina

2 minutos

Kiev, 20 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió este jueves oficialmente el borrador del nuevo plan de paz de EE.UU., que espera poder abordar en los próximos días con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó su oficina.

«El presidente de Ucrania ha recibido oficialmente de la parte estadounidense un borrador de plan que, según la evaluación de la parte estadounidense, puede ayudar a revitalizar la diplomacia», informó la Oficina del Presidente de Ucrania en su cuenta oficial de la aplicación Telegram.

Aunque el comunicado no menciona qué representantes de EE.UU. entregaron el borrador a Zelenski, el presidente ucraniano tenía previsto, según fuentes oficiales, reunirse con el jefe del Estado Mayor estadounidense y otros representantes del Pentágono en Ucrania.

Según varias fuentes ucranianas y estadounidenses, el plan que ha recibido ahora Zelenski fue delineado en secreto durante las últimas semanas por emisarios de EE.UU. y Rusia, y prevé que Ucrania reduzca sus capacidades militares y entregue a Rusia la parte de la región oriental de Donetsk que todavía está bajo control ucraniano.

Zelenski subrayó en la reunión los principios que deben tenerse en cuenta para Ucrania y «las partes acordaron trabajar en los puntos del plan para que pueda llevar a un final justo de la guerra”, de acuerdo con la Presidencia.

«En los próximos días, el presidente de Ucrania espera hablar con el presidente Trump de las oportunidades diplomáticas existentes y de los puntos clave requeridos para lograr la paz», añadió su oficina.

El comunicado de Ucrania, que no hace ninguna mención a Rusia, afirma asimismo que Ucrania ha buscado la paz desde el comienzo de la invasión rusa en 2022 y apoya «todas las propuestas sustanciales» para poner fin a la guerra.

«Estamos listos ahora, al igual que antes, para trabajar de forma constructiva con la parte estadounidense y con nuestros socios en Europa y en el mundo para que el resultado sea la paz», recalca la oficina de Zelenski. EFE

