Zelenski reclama unas garantías de seguridad equiparables al Artículo 5 de la OTAN
Berlín, 22 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reclamó este viernes como parte de un posible acuerdo de paz con Rusia unas garantías de seguridad equiparables al Artículo 5 de defensa colectiva de la OTAN, en una rueda de prensa con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, en Kiev.
Zelenski pidió garantías «como las del Artículo 5 del Tratado de la OTAN, que son garantías muy eficientes», y afirmó que éste «es el resultado que tenemos que alcanzar» en las negociaciones que están teniendo lugar con los aliados de Ucrania.
El presidente ucraniano afirmó que todavía está por determinar qué países de la llamada ‘Coalición de Voluntarios’ prestarán qué contribución, por ejemplo apoyando a Kiev por tierra, por aire o por mar o proporcionando financiación al Ejército. EFE
