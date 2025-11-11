Zelenski reconoce dificultades en Pokrvosk y Zaporiyia y destaca “resultados” en Kúpiansk

2 minutos

Kiev, 11 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió este martes que la situación sigue siendo difícil para las fuerzas ucranianas en los frentes de Pokrovsk y Zaporiyia, al tiempo que informó de una mejora de las condiciones para sus tropas en la ciudad de Kúpiansk después de que su Ejército haya logrado allí “resultados” positivos.

“Nuestro principal foco ahora mismo está en la zona de Pokrovsk y en la región de Zaporiyia, donde los rusos están incrementando el número y la magnitud de los ataques”, escribió en sus redes sociales Zelenski tras hablar con el jefe de su Ejército, Oleksandr Sirski.

El presidente ucraniano agregó que parte de las razones por las que las cosas se han complicado para Ucrania en Pokrvosk (este) y Zaporiyia (sur) es el empeoramiento de las condiciones, que, según dijo, “favorecen a los ataques” de los rusos.

Rusia ha hecho de las infiltraciones de pequeños grupos de soldados a través de las líneas ucranianas una de sus tácticas predilectas para ganar terreno en los últimos meses.

La niebla y la lluvia dificultan a los drones y a los soldados ucranianos la labor de detectar a estos grupos.

Zelenski se ha referido de forma igual de breve a lo que ocurre en la ciudad de Kúpiansk de la región oriental de Járkov.

Al igual que en Pokrovsk, los rusos han entrado en la ciudad y se producen combates.

En ambos municipios Rusia asegura estar a punto de rodear a unidades ucranianas.

“La situación en Kúpiansk es, de alguna forma, más fácil. Nuestras fuerzas han logrado resultados allí y esta ha sido la tendencia durante las semanas anteriores”, dijo Zelenski. EFE

mg/cae/psh