Zelenski reconoce que le falta tiempo para «un día en familia»

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este viernes a AFP que para él «no existe» la posibilidad de «un día en familia», por falta de tiempo para dedicar a su esposa e hijos debido a la invasión rusa, que está a punto de entrar en su quinto año.

El excomediante de 48 años habló con AFP en una entrevista exclusiva en el interior del palacio presidencial de Kiev.

«No existe eso de un día en familia con los niños en el que vayamos a algún sitio», dijo Zelenski, quien fue elegido presidente en 2019.

El dirigente ucraniano afirmó que intenta encontrar tiempo para estar con su esposa, Olena, y sus dos hijos, pero que no puede hacerlo «todos los días».

«La realidad es que, sin duda, no he pasado mucho tiempo con ellos», comentó Zelenski. Su hija, Oleksandra, tiene 21 años y su hijo, Kirilo, 13.

«Es muy madura», dijo Zelenski sobre su hija. Al hablar con ella, «me doy cuenta de cuánto no sé», señaló.

Exestrella de la televisión de su país, Zelenski dijo que ya no puede ir al cine ni al teatro. «No voy a las tiendas, no he ido ni una sola vez a una cafetería en todos estos años de guerra».

No obstante, intenta estar al día de los estrenos cinematográficos. El drama histórico «Nuremberg» y la candidata al Óscar «One Battle After Another» figuran entre las películas que ha visto recientemente.

Como pasa la mayor parte del tiempo en el complejo presidencial el líder ucraniano afirmó que procura «no engordar».

«Incluso un entrenamiento rápido de 25 o 30 minutos está bastante bien. A veces hago más ejercicios de pesas, pero no siempre», comentó. «Antes de la guerra me encantaba salir a correr. Ahora no corro».

Durante los dos primeros años de la guerra vivió en un búnker dentro del fuertemente custodiado recinto presidencial de Kiev.

El gobierno ucraniano afirma que Rusia ha urdido complots para intentar asesinar a Zelenski y buena parte de su rutina —especialmente sus desplazamientos— se mantiene en estricta confidencialidad.

