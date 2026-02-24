Zelenski recuerda en el cuarto año de guerra que le dijo a Biden que no huiría de Ucrania

Kiev, 24 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recordó este martes, con motivo de cumplirse el cuarto año de la invasión rusa a gran escala de su país, la conversación telefónica que tuvo con el entonces presidente de EE.UU., Joe Biden, en el sentido de que no huiría de Ucrania y que lo que necesitaba eran armas.

“Aquí hablé con el presidente Biden y también aquí escuché: ‘Volodímir, hay peligro, debes salir urgentemente de Ucrania. Estamos listos para ayudarte en eso”. Y yo que le contesté que necesitaba armas, no un taxi”, dijo Zelenski en un discurso grabado desde el despacho del búnker de la oficina presidencial ucraniana en el que se produjo esta llamada. EFE

