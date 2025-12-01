Zelenski refuerza en París su posición negociadora frente a Rusia

París, 1 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recibió en París un espaldarazo a su posición negociadora frente a Rusia, al recibir el apoyo de su homólogo francés, Emmanuel Macron, pero también de otros líderes europeos que reiteraron que las cuestiones territoriales deben depender de Kiev.

Mientras la mediación estadounidense avanza, en vísperas de que el enviado especial de Donald Trump llegue a Rusia, Zelenski insistió en los avances del plan de paz, enmendado por sus emisarios en Ginebra, y que tiene en las cuestiones territoriales su punto crucial.

«Es la cuestión más difícil», indicó el presidente ucraniano en una comparecencia de prensa junto a Macron en el palacio del Elíseo, donde pidió que no se premie al agresor en la negociación de paz.

«El plan es ahora mejor»

«Gracias a nuestro equipo de negociadores el plan es ahora mejor», aseguró el mandatario ucraniano, que este viernes se trasladará a Irlanda y recibirá los últimos avances de sus emisarios, que siguen negociando con Estados Unidos, ahora en Miami (Florida).

El plan inicial propuesto por EE.UU. incluía la demanda rusa de que Ucrania ceda a Rusia la parte que aún controla de su región del Donbás, algo que Kiev considera inaceptable.

«Ucrania es la única que puede decidir sobre su territorio», aseguró Macron, en un discurso similar al que mantuvo el canciller alemán, Friedrich Merz, que también participó en la reunión por vídeoconferencia, al igual que los mandatarios de Polonia, Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, además de los líderes de la Unión Europea y la OTAN.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, apostó por una convergencia entre las posturas europeas y estadounidenses y defendió la «actitud constructiva» de Zelenski.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que recibió en Bruselas al ministro ucraniano de Defensa, Denís Shmigal, reiteró el compromiso «inquebrantable» de la OTAN con Ucrania, a la que fortalece con ayuda militar «para que pueda defenderse ahora y disuadir futuras agresiones» y su apoyo a «los esfuerzos continuos para asegurar una paz justa y duradera».

Zelenski también insistió en la importancia de que los europeos estén en la mesa de negociación, tanto por la implicación que la guerra tiene para ellos, como por la importancia que cobrarán para garantizar que la paz sea duradera y para la reconstrucción del país, tras casi cuatro años de guerra.

En ese sentido, Macron aseguró que el trabajo previo de la llamada Coalición de Voluntarios, una treintena de países dispuestos a supervisar el plan de paz tras su adopción, ha finalizado y ahora los europeos avanzan en la decisión sobre los fondos rusos congelados.

«Esa decisión nos corresponde a nosotros», dijo el presidente francés, que señaló que en la próxima cumbre de la UE se estudiarán las propuestas de la Comisión para determinar cómo se pueden dedicar esos fondos a la reconstrucción de Ucrania.

Fase preliminar

Macron, que afirmó que el plan de paz está todavía «en una fase preliminar», expresó muchas reservas sobre la voluntad rusa de buscar la paz que consideró que deben clarificarse en el viaje a Moscú del enviado de Estados Unidos para Ucrania, Steve Witkoff, con quien también se entrevistaron por vídeoconferencia desde el Elíseo.

«Apoyo los esfuerzos de mediación de Estados Unidos y espero que obtengan indicaciones claras de la voluntad de Rusia de lograr la paz», señaló el presidente francés, que consideró que, por encima de las palabras están los hechos y los bombardeos continúan sobre el territorio ucraniano.

Macron recordó que no es la primera vez que Vladímir Putin evita avances hacia un alto el fuego, «tres o cuatro veces ya han dicho no», y por ello invitó a «seguir apoyando la resistencia ucraniana».

En ese sentido, indicó que la UE avanza en la adopción del vigésimo paquete de sanciones a Moscú, que consideró que puede «aumentar la presión sobre Rusia para que tenga menos fondos para financiar la guerra».

«Por primera vez tenemos un planteamiento completo en lo que se refiere a las sanciones», indicó el presidente francés, que aseguró que al embargo sobre las exportaciones de petróleo, al que también se ha asociado Estados Unidos, se ha sumado ahora el combate a la flota fantasma que permite burlarlo.

Zelenski, que llegaba a París, por segunda vez en quince días, con su posición interna algo debilitada por la dimisión de su brazo derecho Andrí Yermak, acusado de corrupción, no quiso dar el nombre de su sustituto, pero recibió una bocanada de oxígeno de Macron: «La verdadera dictadura está en Rusia». EFE

