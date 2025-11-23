Zelenski reitera su agradecimiento a EE.UU. después de que Trump le acusara de ingratitud

Ginebra, 23 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a agradecer a Estados Unidos y concretamente al presidente Donald Trump «todo lo que están haciendo por la seguridad» de su país, poco después de que el mandatario estadounidense volviese a acusar a Ucrania de ingratitud.

«El liderazgo de Estados Unidos es importante, estamos agradecidos por todo lo que Estados Unidos y el presidente Trump están haciendo por la seguridad y seguimos trabajando de la manera más constructiva posible», dijo a través de su cuenta de la red social X.

Recalcó que delegaciones de su país y de Estados Unidos se han reunido hoy en Ginebra y expresó su deseo de que «haya un resultado práctico y que acerque a Ucrania y a toda Europa a una paz y una seguridad fiables»

«Es importante que haya diálogo, que se haya revitalizado la diplomacia», mencionó Zelenski en torno a las conversaciones que han tenido lugar hoy sobre el plan presentado por el Gobierno de Trump para terminar con la guerra con Rusia, pero que todos los analistas coinciden -incluidos los del campo del mandatario estadounidense- en que se inclina claramente a favor de las posiciones de Rusia. EFE

