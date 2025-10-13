Zelenski reivindica los avances del Ejército ucraniano y pide urgentemente defensa aérea

2 minutos

Kiev, 13 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó este lunes en un discurso por videoconferencia ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN reunida en Eslovenia los últimos avances conseguidos por su Ejército en las zonas del frente en que Ucrania ha conseguido recuperar la iniciativa y llevar a cabo contraataques con éxito.

“Nuestros resultados son posibles porque ya no tenemos el gran déficit en armas regulares que teníamos antes”, afirmó sin dar más detalles Zelenski, que dijo que su país está incrementando la producción de armamento para cubrir la demanda en el material que todavía le falta a su Ejército.

Zelenski dijo este fin de semana que su Ejército logró avanzar tres kilómetros cerca de la localidad de Oríjiv, en el frente de Zaporiyia. Previamente, el jefe del Ejército ucraniano había informado de la recuperación en las últimas semanas, por parte de sus tropas en el frente de Dobropilia de la región de Donetsk, de unos 180 kilómetros cuadrados.

El presidente ucraniano también pidió a los diputados de los países de la Alianza presentes en la reunión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN que trabajen para convencer a sus Gobiernos de que sigan apoyando a Ucrania con la mayor celeridad posible para que Kiev pueda hacer frente a la presente campaña de bombardeos rusos contra el sistema energético ucraniano.

Zelenski agradeció a los países que ya han puesto dinero para que Ucrania pueda adquirir de EE.UU. los misiles antiaéreos Patriot y otros tipos de armamento que la administración del presidente Donald Trump está dispuesta a transferir a Kiev siempre que paguen por ellos los europeos.

El presidente ucraniano subrayó la importancia de que lleguen los fondos para comprar más armas a EE.UU. que algunos países se han comprometido a aportar y todavía no han facilitado, y pidió a más Gobiernos que se sumen a esta iniciativa para comprar más material militar a empresas estadounidenses.

“Los sistemas Patriot, NASAMS, SAMP/T y de otros tipos son absolutamente vitales”, dijo Zelenski sobre estas tecnologías antiaéreas que necesita Kiev para derribar los misiles rusos que destruyen sus centrales eléctricas y sus infraestructuras gasísticas. EFE

