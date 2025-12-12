Zelenski reivindica progresos ucranianos en una visita al frente de Kúpiansk

Kiev, 12 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó este viernes los resultados positivos que estarían consiguiendo los soldados ucranianos en el frente de Kúpiansk durante una visita a esa parte del frente de la región nororiental de Járkov.

“Hoy desde el eje de Kúpiansk. Nuestros soldados están logrando aquí resultados para Ucrania. Los rusos han hablado mucho de Kúpiansk. Lo vemos. He estado aquí, he saludado a los muchachos. Gracias a cada unidad, a todos los que luchan aquí, a todos los que destruyen al ocupante”, dijo Zelenski en un vídeo grabado delante de un signo destruido con el nombre de la ciudad.

En el vídeo, de menos de cuarenta segundos, Zelenski lleva un chaleco antibalas y pueden oírse explosiones de fondo.

Rusia dio prácticamente por ganada la batalla por el nudo ferroviario de Kúpiansk a finales de octubre, pero sus tropas no han consumado hasta hoy la toma de la ciudad ni han conseguido rodear a las unidades ucranianas que la defendían.

Según dijo hoy el Corpus ‘Jartia’ de la Guardia Nacional ucraniana, las fuerzas ucranianas que defienden Kúpiansk han recuperado dos localidades de los alrededores de la ciudad y han cortado las vías de comunicación que tenían las tropas rusas que combaten dentro del municipio. EFE

