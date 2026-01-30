Zelenski responde a la invitación a Moscú de Putin ofreciendo una reunión en Kiev

1 minuto

Kiev, 30 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió a la invitación del presidente ruso, Vladímir Putin, de que viajara a Moscú para mantener la reunión para avanzar hacia el final de la guerra que pide Ucrania con una propuesta simétrica ofreciéndole al líder del Kremlin que se desplace a Kiev para mantener ese encuentro.

“Sin duda, no es posible que me reúna con Putin en Moscú. Sería lo mismo que me reuniera con Putin en Kiev”, dijo Zelenski en una rueda de prensa citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform. “Yo también puedo invitarle a él a Kiev, que venga. Le invito públicamente, si él se atreve, claro”, agregó.

Como ya hizo durante anteriores rondas de negociación entre emisarios de ambos bandos, Putin invitó esta semana a Zelenski a viajar a Moscú para que tenga lugar allí la reunión directa entre líderes que el presidente ucraniano pide desde hace meses.

Ucrania considera esta propuesta de Putin una provocación sin perspectivas de que puede llegar a producirse.

Emisarios de Zelenski y Putin se reunieron con la mediación de EE.UU. el viernes y el sábado de la semana pasada en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, para avanzar hacia el fin de la guerra.

Los contactos allí se espera que se reanuden este domingo. EFE

