Zelenski ruega a los países europeos que le hagan llegar sistemas Patriot cuanto antes

Bruselas, 23 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rogó este jueves a los gobiernos europeos que cuentan con sistemas de defensa antiaérea Patriot que transfieran algunos de ellos a Ucrania de inmediato para poder hacer frente a la actual campaña bombardeos rusos, que ha destruido este otoño una parte significativa de las infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas.

«Por favor, sean más activos con las defensas aéreas», dijo Zelenski en su discurso ante los líderes comunitarios reunidos en Bruselas antes de dar las gracias a quienes han contribuido ya a reforzar a Ucrania en este campo.

El presidente ucraniano recordó que ha hablado con Washington y con la empresa productora en EE.UU. para encargar nuevos sistemas que Kiev paga con el dinero que aportan algunos de sus socios europeos.

«Incluso pagando por los sistemas», dijo Zelenski, «hay una lista de espera y algunos países están antes que nosotros».

«Y algunos países ya tienen sistemas Patriot pero, por suerte, no necesitan usarlos como nosotros. Sugerimos cambiar el orden (en la lista de espera de encargos de Patriots). Si recibimos sus sistemas ahora estamos dispuestos a devolvérselos o reemplazarlos cuando llegue nuestro turno», señaló el líder ucraniano.

Ucrania trabaja con EE.UU. para firmar un contrato para la adquisición, con dinero europeo, de 25 sistemas Patriot que llegarían a lo largo de los próximos años.

Kiev sufre graves carencias en materia de defensa aérea como se vio en el ataque ruso de la madrugada del miércoles, cuando el Ejército ucraniano no pudo derribar ninguno de los cuatro misiles hipersónicos Kinzhal lanzados por Rusia y sólo interceptó poco más de la mitad de los misiles balísticos que se usaron contra su territorio.

«Por favor, sean flexibles con nuestras necesidades en defensa aérea», dijo el presidente a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE).

Zelenski también apremió a los países europeos que se han comprometido a pagar las compras de armamento que Ucrania hace en EE.UU. a que hagan llegar cuanto antes el dinero.

«En octubre se cubrieron las necesidades urgentes. Ahora nos centramos en noviembre. Y no todas las contribuciones prometidas han llegado. Por favor, aceleremos esto», dijo el jefe de Estado de Ucrania, que animó a más países a sumarse a la iniciativa y dijo que esta fórmula para armar a Kiev ayuda a Europa a demostrarle a Washington que el Viejo Continente se toma en serio su propia defensa. EFE

