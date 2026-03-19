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Zelenski se compromete ante líderes UE a restablecer suministro de crudo lo antes posible

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se comprometió este jueves ante los líderes de la UE a restablecer “por completo” el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, dañado por ataques de Rusia, condición que pone Hungría para apoyar el préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Kiev.

“El presidente Zelenski acaba de comprometerse a restablecer por completo el suministro de petróleo lo antes posible y a cumplir plenamente el papel de Ucrania como socio energético fiable de la UE”, indicaron fuentes comunitarias tras concluir el líder ucraniano su intervención por videoconferencia en el Consejo Europeo que se celebra hoy en Bruselas. EFE

rja/ahg/lss

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