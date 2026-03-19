Zelenski se compromete ante líderes UE a restablecer suministro de crudo lo antes posible

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se comprometió este jueves ante los líderes de la UE a restablecer “por completo” el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, dañado por ataques de Rusia, condición que pone Hungría para apoyar el préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Kiev.

“El presidente Zelenski acaba de comprometerse a restablecer por completo el suministro de petróleo lo antes posible y a cumplir plenamente el papel de Ucrania como socio energético fiable de la UE”, indicaron fuentes comunitarias tras concluir el líder ucraniano su intervención por videoconferencia en el Consejo Europeo que se celebra hoy en Bruselas.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE abordaron en su cumbre de hoy el apoyo a Ucrania y se emitió una declaración, apoyada únicamente por 25 países sin el respaldo de Hungría y Eslovaquia, los países afectados por el corte de abastecimiento por el Druzhba.

Al inicio del debate, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, abordó la cuestión del comportamiento de Hungría en relación con el préstamo de apoyo de la UE decidido por consenso por los líderes de la UE en su cumbre de diciembre.

Fuentes comunitarias indicaron que, al igual que había hecho en sus anteriores intercambios con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, Costa afirmó durante su intervención ante todos los mandatarios que «este tipo de comportamiento es inaceptable» y «viola los principios de buena fe y de cooperación leal consagrados en los Tratados».

Por lo que respecta a la situación del oleoducto Druzhba, señalaron que su restablecimiento «depende exclusivamente de la capacidad de Ucrania para repararlo y de la voluntad de Rusia de no volver a destruirlo».

Esta semana, tanto Costa como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informaron de que Kiev había aceptado apoyo técnico e incluso financiación comunitaria para reparar el oleoducto, un gesto visto como un esfuerzo de Bruselas por dejar sin argumentos a Budapest para dar luz verde al préstamo.

Según las fuentes comunitarias, los dos presidentes comunitarios están colaborando con las autoridades ucranianas para prestarles asistencia.

Costa recordó también en su intervención ante los líderes que algunos comentarios públicos de Zelenski sobre Orbán habían sido «inaceptables» y generaban una «escalada que no beneficia a nadie».

En las conclusiones a las que no se sumaron Hungría ni Eslovaquia, los líderes comunitarios celebran la tramitación legislativa que ha superado el préstamo, solo pendiente del visto bueno final de Budapest, y mantienen la esperanza en que «el primer desembolso a Ucrania se produzca a principios de abril».

También confiaron en la «la rápida adopción» del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por haber invadido Ucrania, que bloquean en su caso tanto Hungría como Eslovaquia, y reiteraron la importancia de seguir reduciendo los ingresos energéticos de Rusia. EFE

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