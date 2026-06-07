Zelenski se reúne con aliados en Reino Unido tras ataque contra una instalación nuclear

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó el domingo a Reino Unido para mantener conversaciones sobre defensa con los dirigentes británico, francés y alemán, tras nuevos ataques rusos que mataron a cinco personas y golpearon una instalación nuclear en Ucrania.

Zelenski indicó en redes sociales que se encontraba en Londres y que se reuniría con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

Macron, Merz y Starmer mantendrán primero una reunión a tres antes de recibir a Zelenski, con el objetivo de «hacer balance de los trabajos emprendidos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania», según la presidencia francesa.

Kiev busca formas de que sus aliados occidentales ejerzan más presión sobre Rusia para que ponga fin a los combates, al tiempo que pide más suministros de munición para sus defensas antiaéreas ante los bombardeos diarios rusos.

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia atacó el país con 236 drones el domingo de madrugada, de los que 215 fueron interceptados.

Un impacto «destruyó parcialmente» un edificio de recepción de contenedores del almacén centralizado de combustible nuclear usado en la zona de exclusión de Chernóbil, indicó el operador nuclear público ucraniano, Energoatom, en Telegram.

Precisó que el edificio estaba vacío en ese momento y que los niveles de radiación se mantienen normales.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, calificó el incidente de «profundamente preocupante», mientras que el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, acusó a Moscú de «amenazar la seguridad nuclear».

En el sureste de Ucrania, los bombardeos contra una localidad de la región de Zaporiyia mataron a dos personas y dejaron tres heridos el domingo, informaron el gobernador regional, Ivan Fedorov, y la policía.

«Los ataques cayeron cerca de una parada de transporte público», afirmó Fedorov.

En la ciudad de Zaporiyia «murió un hombre de 56 años, conductor de minibús» tras un ataque con dron ruso, habían informado previamente los servicios de emergencia ucranianos en Telegram.

En la región de Dnipropetrovsk (centro), dos hombres murieron en ataques distintos, indicó el gobernador Oleksander Ganzha en Telegram.

Ucrania también ha intensificado recientemente sus ataques con drones contra los territorios ocupados y Rusia, en represalia por los bombardeos rusos diarios contra su territorio.

El Ministerio de Defensa ruso anunció este domingo que había interceptado 95 drones ucranianos desde la noche anterior.

Un ataque con un dron ucraniano contra un coche en la región fronteriza rusa de Belgorod mató a una mujer e hirió a su marido, informaron las autoridades locales.

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