Zelenski se reúne con el enviado de EE. UU. para Ucrania antes de reunión con Trump

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este lunes con el enviado de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, antes del encuentro programado con el presidente estadounidense, Donald Trump, y reiteró que las cuestiones clave son a su juicio cómo poner fin a la guerra en Ucrania y cómo asegurar unas garantías fiables para el país atacado.

«Cuando se debate la paz para un país en Europa, esto significa la paz de toda Europa. Estamos dispuestos a seguir realizando el máximo esfuerzo para poner fin a la guerra y garantizar una seguridad fiable. Éstas son las cuestiones clave», escribió en X Zelenski.

El presidente ucraniano recordó que los ataques rusos de la noche pasada dejaron docenas de heridos y varios muertos, entre ellos dos niños. «La gente estaba dormida simplemente, cuando las fuerzas rusas lanzaron ataques contra las ciudades», denunció.

Zelenski afirmó que con Kellogg debatió la situación en el frente y las capacidades diplomáticas de Ucrania. «Rusia solo puede ser obligada a la paz a través de la fortaleza y el presidente Trump tiene esa fortaleza», aseguró.

El presidente ucraniano señaló además en referencia a su inminente encuentro con Trump y con una serie de líderes europeos que «es la primera reunión en este formato y es muy seria».

«Tenemos que hacerlo todo correctamente para que pueda alcanzarse la paz», concluyó su mensaje. EFE

