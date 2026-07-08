Zelenski se reúne con el presidente polaco por primera vez desde el inicio de la crisis

Compartir

1 minuto

Ankara/Kiev, 8 jul (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvo este miércoles en Ankara con su homólogo de Polonia, Karol Nawrocki, el primer encuentro entre ambos desde que el dirigente polaco retirara al ucraniano en junio la máxima condecoración del Estado polaco.

La reunión fue anunciada por el asesor de comunicación de Zelenski, Dmitró Litvin, que adelantó que la conversación fue “sustancial” y que ambos líderes hablaron de “todo lo que era necesario”.

Litvin dijo también que la reunión duró alrededor de una hora.

Nawrocki retiró a Zelenski la máxima condecoración del Estado polaco en protesta por la decisión del presidente ucraniano de dar a una unidad de las fuerzas especiales de su Ejército el nombre del Ejército Insurgente Ucraniano, que Polonia considera criminales de guerra.

Este grupo de militantes nacionalistas luchó en la II Guerra Mundial contra la ocupación soviética y nazi y estuvo aliado en algunas fases del conflicto con la Alemania de Hitler. El Ejército Insurgente Ucraniano llevó a cabo, además, matanzas de decenas de miles de civiles polacos.

Esta formación es homenajeada de forma habitual en Ucrania por su lucha contra los dos poderes extranjeros que dominaron el territorio de la actual Ucrania durante la II Guerra Mundial.

La decisión de Zelenski creó gran malestar en Polonia, al que Kiev respondió pidiendo respeto para su política de memoria histórica. EFE

mg/egw/rod