Zelenski se reúne con el presidente polaco por primera vez desde el inicio de la crisis

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(Actualiza con declaraciones de Zelenski)

Ankara/Kiev, 8 jul (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvo este miércoles en Ankara con su homólogo de Polonia, Karol Nawrocki, el primer encuentro entre ambos desde que el dirigente polaco retirara al ucraniano en junio la máxima condecoración del Estado polaco.

“Fue una conversación importante y necesaria. Hablamos durante más de una hora”, escribió en X Zelenski sobre el encuentro. “Nos enfrentamos a una amenaza común: Rusia. Y es vital que mantengamos el entendimiento mutuo, apoyo y unidad de acción. Nuestros países necesitan únicamente relaciones fuertes. Hemos acordado continuar el diálogo”, dijo también el presidente ucraniano.

La reunión había sido anunciada primero en el grupo de WhatsApp que los integrantes de la oficina presidencial ucraniana comparten con los periodistas que cubren la actualidad del país por el asesor de comunicación de Zelenski, Dmitró Litvin, que adelantó que la conversación fue “sustancial” y que ambos líderes hablaron de “todo lo que era necesario”.

Nawrocki retiró a Zelenski la máxima condecoración del Estado polaco en protesta por la decisión del presidente ucraniano de dar a una unidad de las fuerzas especiales de su Ejército el nombre del Ejército Insurgente Ucraniano, que Polonia considera criminales de guerra.

Este grupo de militantes nacionalistas luchó en la II Guerra Mundial contra la ocupación soviética y nazi y estuvo aliado en algunas fases del conflicto con la Alemania de Hitler. El Ejército Insurgente Ucraniano llevó a cabo, además, matanzas de decenas de miles de civiles polacos.

Esta formación es homenajeada de forma habitual en Ucrania por su lucha contra los dos poderes extranjeros que dominaron el territorio de la actual Ucrania durante la II Guerra Mundial.

La decisión de Zelenski creó gran malestar en Polonia, al que Kiev respondió pidiendo respeto para su política de memoria histórica. EFE

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