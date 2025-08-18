Zelenski se reúne con líderes europeos en Washington antes de encontrarse con Trump

(Actualiza con declaraciones de Zelenski)

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este lunes una reunión con algunos líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente finlandés, Alexander Stubb, antes de su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Zelenski mantuvo un encuentro en la embajada de Ucrania en Washington con algunos de los líderes europeos que han viajado hasta EE.UU. para dialogar con Trump sobre un posible acuerdo de paz con Rusia, después de que este se reuniera con el presidente ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes en Alaska (EE.UU.).

A las 10.30 horas (14.30 GMT), el líder ucraniano se encontraba junto a Von der Leyen y Stubb.

Poco después, llegaron el primer ministro británico, Keir Starmer, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, a los que se espera más tarde en la Casa Blanca, no aterrizaron en Washington a tiempo para la cita.

«Comprendemos que no deberíamos esperar que (el líder ruso Vladímir) Putin abandone de forma voluntaria la agresión y los nuevos intentos de conquista. Es por eso que la presión debe funcionar y debe haber una presión conjunta, de EE. UU. y de Europa y de todos los que en el mundo respetan el derecho a la vida y al derecho internacional», escribió Zelenski en X tras el encuentro.

El presidente ucraniano agradeció a sus aliados los esfuerzos diplomáticos en pos de una paz «fiable y digna», tanto para Ucrania como para el resto de Europa.

«Ucrania está lista para una tregua real y para establecer una nueva arquitectura de seguridad. Necesitamos paz», concluyó.

Antes de verse con sus socios europeos, Zelenski se había reunido con el enviado especial de EE.UU. para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg.

Los líderes europeos han viajado a Washington para hacer un frente común junto a Zelenski para encontrar una solución justa al conflicto que ya se extiende más de tres años.

Tras el encuentro con Zelenski en la embajada, está previsto que sean recibidos por Trump para mantener una reunión multilateral. Antes, el republicano dialogará en un encuentro bilateral con el líder ucraniano.

Junto a Trump, estarán el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; el enviado especial, Steve Witkoff, y Kellogg.

Zelenski estará acompañado por su jefe de gabinete, Andrí Yermak, y por Rustem Umérov, exministro de Defensa y actual jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

El viaje de los líderes europeos a la capital estadounidense para mostrar su apoyo a Zelenski se produce después de que en febrero Trump acusara al presidente ucraniano durante una tensa reunión en la Casa Blanca de estar «jugando» con la posibilidad de desencadenar una III Guerra Mundial y de no agradecer lo suficiente el apoyo brindado por Washington.

Por su parte, los líderes de la Unión Europea ya han avanzado que mañana martes celebrarán un cumbre virtual en la que se expondrán los detalles de las diferentes reuniones que se mantengan en Washington. EFE

