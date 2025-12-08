Zelenski se reúne en Londres con aliados europeos tras las críticas de Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reúne el lunes en Londres con sus aliados europeos, después de que el mandatario estadounidense Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta de Washington para poner fin al conflicto con Rusia.

La reunión tendrá lugar después de varios días de conversaciones en Miami entre autoridades de Ucrania y Estados Unidos que concluyeron sin avances.

El mandatario ucraniano será recibido en Londres por el primer ministro británico Keir Starmer, junto con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

La reunión tiene por objeto hacer un balance de «las negociaciones en curso en el marco de la mediación estadounidense», escribió Macron el sábado en X, prometiendo «seguir presionando a Rusia para obligarla a la paz».

La cuestión territorial sigue siendo «la más problemática» en las negociaciones para poner fin a la guerra, que empezó hace casi cuatro años con la invasión rusa de Ucrania, dijo a AFP un alto responsable implicado en los diálogos.

«Putin no quiere firmar ningún acuerdo» si «Ucrania no cede territorios» en Donbás, región del este de Ucrania tomada parcialmente por las tropas rusas, añadió la fuente bajo condición de anonimato.

«No voy a presionar al presidente» Zelenski, declaró el primer ministro británico a ITV News.

«Lo más importante es garantizar que, si hay un cese de hostilidades, y espero que lo haya, sea justo y duradero, que es en lo que nos centraremos esta tarde», añadió Starmer.

Tras la reunión en Londres, Zelenski se dirigirá a Bruselas, donde este mismo lunes se entrevistará con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Consejo europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Por su parte, la ministra británica de Relaciones Exteriores Yvette Cooper, llegará el lunes a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

«Reino Unido y Estados Unidos reafirmarán su compromiso con un acuerdo de paz en Ucrania», indicó el ministerio británico al anunciar el viaje de Cooper, añadiendo que Londres respalda «los esfuerzos continuos del presidente Trump para garantizar una paz justa y duradera».

Estos encuentros siguen a las reuniones celebradas en Miami (Estados Unidos) entre responsables ucranianos y estadounidenses, en torno al plan que Trump reveló hace tres semanas y que busca una salida a la guerra.

– «Mucho trabajo por hacer» –

En tanto, Moscú continuó atacando a Ucrania, donde nueve personas resultaron heridas en las últimas horas, según las autoridades de Kiev.

Zelenski dijo que sostuvo una conversación telefónica «muy sustantiva y constructiva» con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante las negociaciones en Miami.

«Ucrania está comprometida con continuar trabajando con honestidad con la parte estadounidense para alcanzar una paz real», añadió Zelenski en Telegram.

Sin embargo, Trump criticó el domingo al presidente ucraniano. «Estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski no haya leído la propuesta» de paz de Washington, aseguró.

Rusia rechazó partes del plan después de que el presidente ruso se reuniera la semana pasada en el Kremlin con Witkoff y Kushner y aseguró que aún queda «mucho trabajo por hacer».

El plan inicial de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania llamaba a Kiev a entregar territorio a Rusia a cambio de algunas garantías de seguridad. Sin embargo, son garantías poco claras y el plan no obtuvo respaldo de Ucrania ni de Europa.

Trump pareció acercarse inicialmente a Putin y criticar a Zelenski, pero ahora parece haber perdido la esperanza de que sus esfuerzos convenzan al líder ruso de que ponga fin a la guerra.

Desde la presentación del plan estadounidense hace tres semanas, las potencias europeas aliadas de Kiev intentan hacerse oír. A finales de noviembre, durante una reunión en Ginebra, intentaron enmendar un texto que consideraban muy favorable a Rusia.

