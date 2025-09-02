The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski se reunirá con líderes europeos en París para discutir garantías de seguridad para Ucrania

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski se reunirá el jueves con líderes europeos en París para discutir qué garantías de seguridad le pueden dar a su país para evitar ataques rusos en el futuro, anunció la oficina del mandatario.

Zelenski tiene previsto reunirse con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen; con el jefe de la OTAN, Mark Rutte; con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, y con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

Con ellos mantendrá «discusiones intensivas sobre garantías de seguridad para Ucrania», dijo en redes sociales el martes Mijailo Podoliak, un asesor del jefe de la oficina de Zelenski.

El tema de las garantías de seguridad para Ucrania respaldadas por Occidente ha dominado en las últimas semanas los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia.

Starmer y el presiente francés Emmanuel Macron lideran la llamada Coalición de Voluntarios, que busca presentar una oferta sólida de protección a Ucrania en caso de que, tras un eventual acuerdo de paz, Rusia la ataque en el futuro.

Kiev, por su parte, reclama una fuerza de paz europea y garantías de defensa al estilo de la OTAN, en caso de que se descartara su adhesión a la alianza atlántica.

Rusia sostiene, por su parte, que no tolerará nunca la presencia de tropas occidentales en Ucrania.

El presidente ruso Vladimir Putin, quien se encuentra en China para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, afirmó este martes que cualquier acuerdo de paz con Ucrania no debe comprometer la seguridad de Moscú.

«Naturalmente, Ucrania debe decidir cómo garantizar su seguridad. Pero esta seguridad (…) no puede garantizarse a costa de la seguridad de otros países, en particular a costa de la Federación Rusa», dijo Putin durante una reunión con el primer ministro eslovaco Robert Fico.

