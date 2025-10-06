The Swiss voice in the world since 1935
Zelenski sobre el apagón en Bélgorod: "Deben entender el precio" de la guerra

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Kiev, 6 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este lunes al ser preguntado sobre el bombardeo de su Ejército que este fin de semana dejó sin luz a unas 40.000 personas en la región rusa de Bélgorod que es una respuesta a los ataques continuados de Rusia al sistema energético de Ucrania y una forma de que los rusos entiendan “el precio” de la guerra.

“Los rusos ni siquiera comprenden el precio de todos los apagones y noches a oscuras, de todas las penalidades que sufren y experimentan los ciudadanos de Ucrania en tiempos de guerra”, dijo Zelenski.

El presidente ucraniano agregó que Ucrania no pretende atacar a la población civil del enemigo. “Pero deben entender el precio de esto”, remachó en durante una rueda de prensa con el primer ministro neerlandés, Dirk Schoof, celebrada en Kiev, según informa la agencia ucraniana Unián.

Zelenski defendió los ataques ucranianos a infraestructuras energéticas en Rusia -que se han centrado sobre todo hasta ahora en refinerías- como una respuesta a los bombardeos que Rusia ha llevado a cabo desde el comienzo de la guerra contra el sector de la energía en Ucrania.

Además, destacó la necesidad de socavar a Rusia su principal fuente de ingresos para proseguir la guerra, las exportaciones de recursos energéticos, con este tipo de ataques.

Unas 40.000 personas se quedaron sin luz este domingo en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, debido a un ataque ucraniano. Este ataque se produce después de que Rusia lanzara una nueva campaña de ataques masivos a infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas. EFE

mg/pddp

