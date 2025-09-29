Zelenski sobre el triunfo pro-europeo de Sandu: “Rusia fracasó en desestabilizar Moldavia”
Cracovia (Polonia), 29 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se congratuló este lunes por el triunfo del partido de la presidenta pro-europea de Moldavia, Maia Sandu, en las elecciones de este domingo, y afirmó que el Kremlin fracasó en su intento de “desestabilizar” ese país vecino de Ucrania.
“He hablado hoy por la mañana con Maia Sandu y la he felicitado. Rusia ha fracasado en desestabilizar Moldavia pese a haber gastado enormes recursos para socavarla y corromper a tanta gente como le fuera posible”, dijo Zelenski en una intervención por videoconferencia ante el Foro de Seguridad de Varsovia. EFE
mg-mag/cae/jgb