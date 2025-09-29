Zelenski sobre el triunfo proeuropeo de Sandu: «Rusia fracasó en desestabilizar Moldavia»

Cracovia (Polonia), 29 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se congratuló este lunes por el triunfo del partido de la presidenta proeuropea de Moldavia, Maia Sandu, en las elecciones legislativas de este domingo, y afirmó que el Kremlin fracasó en su intento de «desestabilizar» ese país vecino de Ucrania.

«He hablado hoy por la mañana con Maia Sandu y la he felicitado. Rusia ha fracasado en desestabilizar Moldavia pese a haber gastado enormes recursos para socavarla y corromper a tanta gente como le fuera posible», dijo Zelenski en una intervención por videoconferencia ante el Foro de Seguridad de Varsovia.

Zelenski destacó asimismo la importancia de la extradición a Moldavia desde Grecia días antes de las elecciones del oligarca y fugitivo de la justicia moldava Vladímir Plahotniuc, que dominó durante años la escena política de su país y está acusado de haber participado en un fraude de mil millones de euros al sistema bancario nacional.

«Este acto de justicia y de cooperación europea es importante no sólo para Moldavia, sino para todos en Europa», dijo el presidente ucraniano, que pidió que se castigue a «todo el mundo que elija la guerra y se alinee con Rusia, desde oligarcas a políticos pasando cualquier otro colaborador de Moscú». EFE

