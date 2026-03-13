Zelenski sobre la relajación de las sanciones de EE. UU. a Rusia: “No ayuda a la paz”

2 minutos

París, 13 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este viernes desde París que Estados Unidos haya decidido levantar temporalmente las sanciones al crudo ruso que ya ha salido de los puertos de Rusia.

Zelenski estimó que la venta del crudo que transportan los petroleros rusos le generará a Rusia unos 10.000 millones de dólares adicionales, que Moscú destinará a seguir financiando la agresión militar a Ucrania.

“Definitivamente, esto no ayuda a la paz”, dijo el presidente ucraniano en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron.

El presidente ucraniano calificó la decisión de la administración de Trump de «incorrecta» y dijo que la moratoria parcial en las sanciones estadounidenses hace aún más urgente que la Unión Europea apruebe su vigésimo paquete de sanciones a Rusia, que no pudo adoptarse el 24 de febrero como estaba previsto por el veto de Hungría.

«Estamos oyendo señales de que esto es para estabilizar la situación, pero desde mi punto de vista la lógica es completamente distinta, porque Rusia gasta ese dinero en armas, en drones para atacar masivamente a los ucranianos, y como ya vemos en los informes de inteligencia esos mismos drones se utilizan también contra los vecinos de Irán», agregó.

Zelenski afirmó que los drones que utiliza Irán -que según informaciones de medios y servicios de inteligencia occidentales estaría recibiendo ayuda de Rusia para perfeccionar sus tecnologías- van dirigidos también contra bases estadounidenses y europeas en Oriente Medio.

El líder de Kiev recordó además que Ucrania ha enviado equipos de expertos a Catar, Emiratos y Arabia Saudí para compartir su experiencia a la hora de derribar drones de diseño iraní como los Shahed.

Desde septiembre de 2022, Rusia utiliza masivamente esta tecnología adquirida de Irán que ahora fabrica a gran escala en su propio territorio. EFE

mg-par/cph/psh