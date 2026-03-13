Zelenski sobre la relajación de sanciones de EE. UU. a Rusia: “No ayuda a la paz”

París, 13 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este viernes desde París que EE. UU. haya decidido levantar temporalmente las sanciones al crudo ruso que ya ha salido de los puertos de Rusial.

Zelenski estimó que la venta del crudo que transportan los petroleros rusos le generará a Rusia unos 10.000 millones de dólares adicionales, que Moscú destinará a seguir financiando la agresión militar a Ucrania.

“Definitivamente, esto no ayuda a la paz”, dijo el presidente ucraniano en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron. EFE

