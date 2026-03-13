The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Zelenski sobre la relajación de sanciones de EE. UU. a Rusia: “No ayuda a la paz”

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 13 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este viernes desde París que EE. UU. haya decidido levantar temporalmente las sanciones al crudo ruso que ya ha salido de los puertos de Rusial.

Zelenski estimó que la venta del crudo que transportan los petroleros rusos le generará a Rusia unos 10.000 millones de dólares adicionales, que Moscú destinará a seguir financiando la agresión militar a Ucrania.

“Definitivamente, esto no ayuda a la paz”, dijo el presidente ucraniano en una rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron. EFE

mg-cg/cph/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR