Zelenski sobre su viaje hoy a España: “esperamos que otro país fuerte incremente su apoyo”

Kiev, 18 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo hoy, antes de iniciar su programada visita a España, que espera cerrar en Madrid nuevos acuerdos que refuercen a su país y que le ayuden a «salvar vidas» y «avanzar hacia el fin de la guerra».

“Hoy mantendré reuniones en España que se han preparado durante bastante tiempo. Esperamos que otro país fuerte incremente su apoyo, ayudándonos a salvar vidas y a avanzar hacia el final de la guerra”, escribió el presidente ucraniano en X. EFE

