Zelenski subraya carácter constructivo de conversaciones a tres bandas en Abu Dabi

2 minutos

Berlín, 24 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este sábado el carácter constructivo de las negociaciones a tres bandas entre delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos celebradas en Abu Dabi, que se centraron en «los posibles criterios para poner fin a la guerra», y avanzó la posibilidad de nuevas reuniones ya la semana que viene.

«Nuestra delegación ha presentado un informe; las reuniones en los Emiratos Árabes Unidos han concluido. Y este ha sido el primer formato de este tipo en bastante tiempo: dos días de reuniones trilaterales. Se ha debatido mucho y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas», destacó Zelenski en un mensaje en X.

Agregó que el tema central de las conversaciones fueron «los posibles criterios para poner fin a la guerra» y dijo valorar mucho que se reconozca «la necesidad de que Estados Unidos supervise y controle el proceso de fin de la guerra y garantice una seguridad real».

Señaló que la parte estadounidense planteó la cuestión de posibles formatos para establecer los parámetros del fin de la guerra, así como las condiciones de seguridad necesarias para ello.

Indicó que tras las reuniones celebradas entre el viernes y el sábado, todas las partes acordaron informar a sus capitales sobre cada uno de los aspectos de las negociaciones y coordinar con sus líderes los pasos a seguir.

Agregó que los representantes militares identificaron una lista de cuestiones para una posible próxima reunión y apuntó que «si hay disposición para avanzar -y Ucrania está dispuesta-, se celebrarán nuevas reuniones, posiblemente ya la semana que viene».

En ese sentido, dijo esperar el informe personal de la delegación ucraniana a su regreso, al tiempo que agradeció a Emiratos Árabes Unidos y personalmente a su presidente por su mediación y su disposición a acoger futuras reuniones.

Recordó que en las negociaciones que concluyeron este sábado en Abu Dabi participaron representantes militares de las tres partes.

«Ucrania trabaja por la paz y la seguridad. Gracias a todos los que están ayudando», concluyó. EFE

