Zelenski subraya con Nauseda necesidad fortalecer resiliencia energética y defensa aérea

Berlín, 25 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó este domingo en su reunión con el jefe del Estado lituano, Gitanas Nauseda, en la capital Lituana, Vilna, la necesidad de fortalecer la resiliencia energética y la defensa aérea de Ucrania, además de abordar la cooperación militar y los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la guerra de agresión rusa.

«Durante la reunión con el presidente @GitanasNauseda, hablamos, ante todo, del apoyo al sistema energético de Ucrania. Rusia ataca nuestro sector energético todos los días. Informé a Gitanas sobre esto y también sobre las necesidades de Ucrania de fortalecer la resiliencia energética y la defensa aérea», escribió Zelenski en X tras el encuentro.

Dio las gracias a Lituania por su apoyo y destacó la decisión del país báltico de ayudar a las ciudades y comunidades ucranianas con la transferencia de casi un centenar de generadores.

Agregó que también hablaron sobre cooperación militar, proyectos de defensa conjuntos y la propuesta de Lituania de lanzar una plataforma de exportación de armas en Vilna, el apoyo a la iniciativa aliada PURL para la adquisición de armas y munición fabricados en Estados Unidos que Kiev considera claves para su defensa frente a la agresión rusa, así como la cooperación dentro del instrumento financiero SAFE de la Unión Europea para la compra conjunta de material militar.

La diplomacia también fue uno de los temas más importantes de la agenda, indicó Zelenski, quien dijo haber compartido con Nauseda los más recientes detalles de los esfuerzos diplomáticos hacia la paz, incluidas las reuniones celebradas el viernes y sábado en Abu Dabi en las que participaron las delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

«Ucrania, como siempre, está haciendo todo lo posible por su parte para poner fin a la guerra», aseguró el presidente ucraniano.

Zelenski llegó esta mañana a Vilna acompañado de su esposa, Olena Zelenska, para participar en los actos conmemorativos del 163º aniversario del Levantamiento de Enero contra el impero ruso junto con Nauseda, y el presidente polaco, Karol Nawrocki.

En el marco de esta visita tendrá lugar una reunión trilateral entre Zelenski, Nawrocki y Nauseda en el formato del Triángulo de Lublin, en el que los presidentes abordarán la situación actual en materia de seguridad, así como las negociaciones en curso sobre los parámetros para poner fin a la guerra de agresión rusa contra Ucrania.

Previamente, los presidentes lituano, ucraniano y polaco participarán en la misa que se celebra en la basílica de la catedral de Vilna. EFE

