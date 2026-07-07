Zelenski subraya la capacidad defensiva de Ucrania y pide que su país entre en la OTAN

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Ankara, 7 jul (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destacó este martes la capacidad defensiva de Ucrania, desarrollada a raíz de la guerra iniciada por Rusia, y abogó por que su país pase a formar parte de la OTAN, algo que reforzaría también a la propia Alianza, dijo.

«Sería natural integrarnos en una comunidad de seguridad común. La realidad es que seguiremos estando junto a la fuente del problema, Rusia, durante mucho tiempo. La presencia de Ucrania en la OTAN aportaría una capacidad defensiva extraordinaria», señaló en el Foro de la Industria de Defensa de la cumbre de la OTAN.

Dirigiéndose a los asistentes, Zelenski les dijo: «Tengo una pregunta para ustedes: ¿Creen de verdad que sería correcto vivir fuera de la OTAN, siendo un país y un pueblo con este nivel de capacidad defensiva? (…) Tiene sentido que dichas capacidades pasen a formar parte de la defensa colectiva de la Alianza; nos haría más fuertes».

El presidente ucraniano explicó que Ucrania se defiende cada día y noche de «cientos y cientos de drones de ataque» y de «miles y miles cada semana y cada mes», e indicó que el sector de defensa de Ucrania «está construyendo esa capacidad, incluso en medio de una guerra a gran escala».

También se refirió a la «alta tasa de interceptación frente a los misiles crucero», en parte gracias al apoyo de los socios.

Según Zelenski, lo único que aún se debe hacer en Europa es «construir una defensa sólida contra los misiles balísticos de Rusia», que en su opinión son el «gran desafío» dado que constituyen su «última gran ventaja».

«Creo que Europa necesita urgentemente capacidad para producir sistemas antibalísticos y los misiles que estos requieren», indicó.

«Esto no puede esperar a 2030 ni más allá. Europa necesita sistemas antibalísticos asequibles y de producción masiva lo antes posible», dijo.

Añadió que, aunque el sistema Patriot es «excelente», la producción actual «no basta para satisfacer la creciente demanda de protección frente a los misiles balísticos» y pidió «responder a esta realidad».

«Por favor, ayúdennos a conseguir más misiles de defensa aérea. Es nuestra máxima prioridad en este momento. Somos capaces de hacer todo lo demás por nuestra cuenta, pero en lo que respecta a la defensa aérea, necesitamos la determinación de nuestros socios. Les ruego que una mayor determinación y más decisiones sobre defensa aérea sean algunos de los resultados clave de esta cumbre de la OTAN en Ankara», indicó.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó de «realmente extraordinario» lo que Ucrania ha logrado en los últimos meses en la guerra contra Rusia.

«Están teniendo éxito al atacar la infraestructura energética y de defensa de Rusia en lo más profundo de su territorio», subrayó Rutte, que por otra parte criticó que el presidente ruso, Vladímir Putin, esté «dispuesto a sacrificar a decenas de miles de sus propios hombres, hasta 30.000 o incluso 35.000, en el campo de batalla».

Añadió que, en el frente de batalla, «hace apenas cuatro o cinco meses todavía veíamos a los rusos ganar terreno, pero ahora eso ha disminuido considerablemente» y es Ucrania la que está teniendo más éxito.

Rutte reconoció asimismo el impacto que los ataques de Ucrania están teniendo sobre la economía rusa, que «se encuentra en una situación muy precaria». EFE

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