Zelenski sugiere que la reducción de la ayuda militar occidental busca presionar a Kiev

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Berlín, 5 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sugirió este miércoles que la reducción de la ayuda militar occidental, en concreto de defensas antiaéreas, destinada a Kiev a lo largo de este año podría ser una medida deliberada para presionar a Ucrania de cara a unas eventuales negociaciones de paz con Rusia.

En una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, el líder ucraniano señaló que desde el inicio de 2026 Kiev está recibiendo tres veces menos misiles antibalísticos que antes, lo que le dificulta la tarea de defenderse de los ataques rusos.

«Está relacionado con la guerra, es decir, con las hostilidades y guerras en Oriente Medio. Al menos esa es la razón oficial que recibimos de nuestros aliados, primariamente Estados Unidos, y también de nuestros socios europeos», dijo Zelenski en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform.

«Quizá se trata de medidas políticas para hacer que Ucrania se vuelva más complaciente. En mi opinión, hay algo de eso», sentenció el presidente.

En la reunión, Zelenski pidió a los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores que hagan todo lo posible para convencer a los aliados de Kiev de que suministren más munición para las defensas antiaéreas.

El sábado pasado, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que sólo se había podido derribar uno de los 27 misiles balísticos lanzados por Rusia contra el país invadido, como parte de un ataque que dejó nueve muertos en Kiev.

Y este miércoles los ataques nocturnos rusos causaron 17 muertos, sin que las defensas lograsen derribar ninguno de los 24 misiles balísticos empleados.

Zelenski ha redoblado en los últimos días sus llamamientos a sus aliados para que suministren municiones para defensas antiaéreas y la semana pasada viajó a Washington para abordar con el presidente estadounidense, Donald Trump, la autorización para fabricar en Ucrania misiles para baterías Patriot. EFE

cph/pcc