Zelenski teme pérdida del apoyo a Ucrania ante una guerra prolongada en Oriente Medio

1 minuto

Berlín, 8 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó este domingo su temor ante la posibilidad de una guerra prolongada en Oriente Medio y el consecuente desplazamiento de la atención hacia esa región, lo cual se traducirá en menos apoyo y menos defensa aérea a Ucrania.

«No vemos avances en las negociaciones de paz. Si no se logra una paz duradera o un alto el fuego en los primeros días del conflicto, existe un gran riesgo de que este se prolongue. Sin duda, esto afectará a la situación en Ucrania. Menos atención significa menos apoyo. Menos apoyo significa menos defensa aérea», escribió Zelenski en un mensaje en Telegram.

Expresó su esperanza de que la guerra en Oriente Medio no sea larga, no sólo porque le preocupe Ucrania, señaló, «sino porque cualquier pérdida es una tragedia».

Agregó que Rusia ayuda al régimen iraní y que se sabe lo que ya le ha proporcionado, pero no el volumen de lo que está dispuesta a transferir.

«Es positivo que el régimen iraní no suministre a Rusia misiles y otros tipos de armamento que se utilizan para atacar a Ucrania», dijo, pero «al mismo tiempo, la atención se desplaza hacia Oriente Medio», añadió. EFE

