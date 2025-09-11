Zelenski trabaja con Europa en nuevas sanciones tras incursión de drones rusos en Polonia

Kiev, 11 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves que la mejor respuesta a la entrada en la víspera de 19 drones rusos a territorio de Polonia sería la aprobación de un nuevo paquete europeo de sanciones a Rusia más contundente que los anteriores en el que Kiev y sus socios ya están trabajando.

“Las prioridades incluyen el sector bancario de Rusia, bancos en terceros países que continúan tratando con Rusia y la infraestructura de la ‘flota fantasma’ que financia el presupuesto de guerra de Rusia: capitanes de barcos, aseguradoras, terminales de petróleo y operadores de mercado”, escribió en X Zelenski.

El presidente ucraniano agregó que las partes también están trabajando en el establecimiento de mecanismos para evitar que Rusia siga importando artículos críticos para su esfuerzo de guerra burlando las sanciones ya existentes.

“Hay consultas en marcha entre la UE y EE.UU. para combinar todo el peso de la presión de las sanciones, especialmente contra los ingresos por energía rusos”, dijo también Zelenski, que añadió que Ucrania está sincronizándose también con el Reino Unido en materia de sanciones. EFE

